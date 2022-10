Iserbyt begint wel vaker goed aan het veldritseizoen en 2022 vormt daarop geen uitzondering. Als de ondergrond nog droog is en het parcours explosief, dan is hij in zijn element. Als hij zijn ideale omloop kon samenstellen, kwam dat ongetwijfeld dicht in de buurt van de rit in Waterloo.

De beste start was voor Van der Haar, maar hij werd aan de kop van het veld snel afgelost door Iserbyt. Er werd eventjes een teamspel gespeeld en weg was hij. Sweeck – vorig jaar nog rijdend in het truitje van Bingoal – nam vervolgens de achtervolging op zich en halveerde de marge.

Ad

De laatste zeven seconden dichten, was echter te veel gevraagd. Sweeck bleef hangen en vooraan was de vogel gevlogen. Het was Iserbyt voor en Iserbyt na. Hij kon zelfs een klein showtje opvoeren met mooie showjumps en high-fives uitdelen aan het publiek.

Veldrijden Waterloo | Opnieuw staat er bij de ouverture geen maat op Iserbyt - Van der Haar derde 3 UUR GELEDEN

Van der Haar

Terwijl Iserbyt de zege vierde, druppelden ook de anderen binnen. Sweeck finishte op een halve minuut en Van der Haar bleek – op een kleine anderhalve minuut – de sterkste van de rest. De Europees kampioen was Michael Vanthourenhout en Thibau Nys te snel af in de strijd om de laatste podiumplek.

Als winnaar is Iserbyt uiteraard ook direct de eerste leider in de strijd om de Wereldbeker. De volgende manche is volgende week in Fayetteville, al verschijnen daar niet alle toppers aan het vertrek. Van der Haar ontbreekt bijvoorbeeld. Hij vindt de reis te uitdagend tegenover de trainingsarbeid die hij kan leveren.

WAAR KIJK JE?

Voor veldrijden ben je bij Eurosport in 2022/2023 uiteraard weer aan het goede adres. Alle crossen kijk je live. Via discovery+ mis je geen minuut. Elke wedstrijd wordt met Nederlands commentaar uitgezonden.

Veldrijden WB Waterloo | Fem van Empel wint eerste wereldbeker na attractieve koers 5 UUR GELEDEN