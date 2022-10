De rensters van wie je het kan verwachten waren ook weer van de partij vlak na de start in Fayetteville. Het was wederom een Nederlands feestje aan de kop van de koers. Vlak voor de eerste passage van de techzone had Alvarado een probleem met haar ketting en verloor de aansluiting met de kopgroep.

Nederlandse overmacht

Die kopgroep bestond uit Betsema, Van der Heijden, Van Empel, Brand en Worst. Clauzel hing aan het elastiek en wist kort de aansluiting te maken, maar een versnelling van Betsema in deed dat elastiek knappen.

In de vierde ronde rijden Brand, Van Empel en Betsema weg bij Worsten Van der Heijden. Alvarado had inmiddels de aansluiting weer gemaakt, maar ook i nde vijfde ronde kreeg ze weer te maken met materiaalpech.

Springen

In de voorlaatste ronde nam Van Empel een flinke voorsprong op Brand bij de balkjes. Brand moest afstappen om over de Balkjes heen te lopen terwijl van Empel op haar fiets kon blijven zitten en er overheen sprong. De voorsprong was aanzienlijk, maar blijkbaar had Brand nog wat energie in de benen over, want op de langere beklimming van het parcours verdween de voorsprong van Van Empel als sneeuw voor de zon.

Maar het zag er niet naar uit dan Van Empel ook echt volle bak aan het rijden was. Het zag er meer gecontroleerd uit. Ze keek regelmatig achterom. Even de balans op maken van wie er in haar wiel zat en hoe zij er uit zagen.

Bochtig einde

In de laatste ronde reden Brand en Van Empel op kop en wist Worst nog de oversteek te maken naar de twee koploopsters. Brand neemt de kop in de laatste bochtige sectie van het parcours en Worst eist de plek op in het wiel van de Europees kampioene. Van Empel probeert bij meerdere bochten Worst in te halen, maar die maakt constant slim gebruik van haar stuurmanskunsten.

Sprinten

Na de laatste bocht was het een lang recht afdalend stuk naar de finish waar Van Empel de sprint aanging van achteruit. Brand en Worst konden de snelheid van Van Empel gewoon niet matchen en dus was de tweede overwinning van Van Empel een feit. Brand finisht als tweede en Worst maakt het podium compleet.

