Het was Tom Pidcock die het heft in handen nam in Hoogerheide. De Brit leek goed hersteld te zijn van zijn tegenvallende koers in Hamme. Iserbyt, Van der Haar en Vanthourenhout hadden moeite met volgen en maakte onderweg meerdere fouten. Maar net als de dag hiervoor liepen de benen van Pidcock net wat te vroeg leeg. Het drietal kwam terug bij de Brit en Iserbyt wist in de laatste ronde nog wat extra energie uit de benen te persen.

Volgende week is het wereldkampioenschap in Fayetteville. Eli Iserbyt zorgt er met deze overwinning voor dat hij de topfavoriet is voor die regenboogtrui.

