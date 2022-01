Puck Pieterse pakte vroeg in de wedstrijd de kop en liet de rest van het peloton achtervolgen. De jonge renster van Alpecin-Fenix richt zich dit seizoen volledig op de wereldbekerwedstrijden. Lucinda Brand lijkt haar inspanning van gisteren in Baal te moeten bekopen met een mindere dag en Marianne Vos mist ook de topvorm om met de beste mee te kunnen.

Vas, Van Empel, Worst en Brand hebben de gehele wedstrijd op zo'n twintigtal seconden gereden achter Pieterse. In de voorlaatste ronde gaat Lucinda Brand vanuit de achtervolgende groep in de aanval. De wereldkampioene verkleint het gaat naar Pieterse in zeer korte tijd naar zo'n tien seconden, maar je ziet dat Brand aan haar limiet zit. Een aantal kleine foutjes bij het op en afstappen kosten energie stellen het samenkomen van de kopgroep uit.

Maar het bleef slechts bij uitstel. Vlak voordat de bel van de laatste ronde begint te rinkelen gaat Brand over Pieterse heen. Eén dag na de overwinning van Brand in Baal wint ze nu ook de wereldbekerwedstrijd in Hulst. Puck Pieterse wordt na een fantastische wedstrijd tweede en Annemarie Worst maakt het podium compleet.

