WB Overijse | Puck Pieterse is klasse apart in ouderwets modderige Druivencross

Puck Pieterse heeft vandaag een masterclass veldrijden gegeven in Overijse. De Nederlandse maakte met haar technische vaardigheden korte metten met de rest van de rensters. Bij de eerste modderige strook nam ze al enkele meters voorsprong en bij passage van de finish voor de eerste keer volgde Fem van Empel op negentien seconden.

Voorsprong

De voorsprong van Pieterse werd enkel groter. Stukken waar andere rensters moeten afstappen en lopen kon Pieterse 'gewoon' op de fiets blijven zitten. Bij de tweede ronde was de voorsprong al 45 seconden. Weer een ronde later was het 57 seconden. De laatste ronde was de voorsprong zelfs meer dan een minuut. Met een voorsprong van 1 minuut en 3 seconden wint Pieterse uiteindelijk haar eerste wereldbekerwedstrijd.

Podium

Het was een kwestie van ieder voor zich. Pieterse reed solo naar de overwinning. Van Empel ging strijdend naar de tweede plaats en Van Anrooij maakt het podium compleet.

De mannen

De mannen beginnen om 15.00 uur aan hun avontuur in de modder van Overijse.

