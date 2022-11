WB Overijse | Vanthourenhout wint in modderige veldrit na machtige strijd met Pidcock

Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt namen vanaf de start de leiding in de koers. Op een tiental seconden volgde een groep met onder andere Sweeck, Ronhaar, Van der Haar. Tom Pidcock ontbrak in het begin van de wedstrijd. De Brit had bij de start materiaalproblemen en verloor dus veel plekken.

Vliegende Pidcock

Toch was Pidcock aan het vliegen. Bij de tweede passage van de finish sloot hij aan bij Vanthourenhout en Iserbyt. Een machtige inspanning, maar Pidcock was nog niet klaar. Hij nam direct de kop over en stampte op hoog tempo door.

Iserbyt had geen antwoord op de versnelling van Pidcock. Vanthourenhout wist wel het wiel van Pidcock te houden. Op een schuine kant verliest de Belg echter zijn evenwicht en komt kort tot stilstand. Pidcock grijpt zijn kans en pakt een kleine voorsprong.

Risico's

Vanthourenhout blijft vechten. Bij de passage van de vierde ronde sluit hij weer aan bij Pidcock. Ook stuurt hij direct voorbij de Brit en gaat aan de leiding in de koers.

De twee zijn aan elkaar gewaagd. Het duurt tot de voorlaatste ronde totdat Pidcock een dure fout maakt. De Brit gaat onderuit en Vanthourenhout heeft juist net snelheid te pakken van een afdaling. Er onstaat direct een gat de oploopt tot 13 seconden. Iserbyt is ondertussen ver teruggezakt waardoor Lars van der Haar in zijn eentje op de derde plek rijdt.

Podium

Het tempo van Vanthourenhout is zo hoog dat Pidcock steeds gedwongen wordt tot het nemen van risico's. Sommige van deze risico's werden fouten. Fouten waardoor Pidcock nooit meer de aansluiting wist te maken met Vanthourenhout. De Belg wint de wereldbekerwedstrijd in Overijse na een machtige strijd in de modder. Pidcock komt teleurgesteld over de finish op de tweede plaats en Lars van der Haar mag trots zijn op zijn derde plek.

