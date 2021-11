Eli Iserbyt begint vol goede moed aan de wereldbeker in Tabor voor een uur lang crossplezier. De Belg gaat als eerste over de balkjes en legt het tempo enorm hoog. Alle bekende namen zijn van voren te vinden, maar de eerste groep bestaat in totaal uit zo'n 20 á 30 renners.

Ad

Misschien hebben de mannen de wedstrijd van de vrouwen gezien. De eerste twee rondes worden verreden op een hoog, maar niet onderscheidend, tempo. De dames probeerden meerdere malen het verschil te maken in koers, maar steeds weer kwamen de favorieten bij elkaar. Lars van der Haar is de eerste renner die probeert wat renners te lossen. Aan het einde van de tweede ronde, op het lange rechte stuk op het asfalt, trekt de Europees kampioen stevig door.

Veldrijden WB Tabor | Lars van der Haar zet supervorm door in wereldbekerwedstrijden 9 UUR GELEDEN

Door het moordende tempo van Van der Haar begint het eerste kopgroepje te ontstaan. Vanthourenhout, Aerts en Hermans kunnen de Nederlander net bijhouden. Iserbyt en Van Kessel volgen op een drietal seconden bij de derde passage van de finish. In totaal is de wereldbekerwedstrijd in Tabor acht rondes lang voor de mannen.

Van der Haar lijkt superbenen te hebben. Na een halfuur koers rijdt de Europees kampioen al ruim twee rondes op kop. Eli Iserbyt is de eerste renner die de kop overneemt. Vanwege het droge parcours zijn fietswissels niet van toepassing bij deze cross. Alleen bij pech rijden de renners door de materiaalpost. Quinten Hermans is zo'n renner met pech. Een lekke tube zorgt ervoor dat de Belg een kleine achterstand oploopt ten opzichte van de koplopers. Net zoals bij de vrouwen lijkt het parcours niet lastig genoeg te zijn voor de renners om individueel het verschil te maken.

Vanthourenhout is de volgende renner die de kop van de koers pakt. Lars van der Haar moet een klein gaatje laten, maar zodra de aanval van Vanthourenhout wat van zijn scherpte kwijt is sluit de Nederlander weer aan. Ook Hermans sluit aan na zijn lekke band. Zeven man aan de leiding. In de zesde ronde is het Eli Iserbyt die een gaatje weet te slaan bij de balken, maar Lars van der Haar is zo sterk dat de Europees kampioen met slechts enkele pedaalslagen weer terug in het wiel zit van de Belg. Hermans, Vanthourenhout en Aerts weten de aansluiting te vinden bij het tweetal.

De laatste ronde begint met Lars van der Haar en Eli Iserbyt aan kop. Quiten Hermans volgt op een klein gaatje. Het gat met Vanthourenhout en Aerts is te groot geworden om nog voor het podium te strijden. Van der Haar bepaalt het tempo en Iserbyt moet alles op alles zetten om bij de Europees kampioen in het wiel te blijven. Hermans is zeker, en moet genoegen nemen met, van zijn derde plaats. Lars van der Haar loopt over de balken en Iserbyt blijft daarbij op zijn fiets zitten. Het gat tussen de twee blijft constant op één á twee seconden in het voordeel van de Nederlander. Na precies één uur koers is het vaatje leeg bij Iserbyt. De Belg moet een aantal seconden de benen stilhouden om wat naar adem te happen en daardoor pakt Van der Haar een ruime voorsprong en daarmee ook de overwinning van de wereldbekerwedstrijd in Tabor.

Veldrijden WB Tabor | Hoogtepunten van door Brand gewonnen wedstrijd 11 UUR GELEDEN