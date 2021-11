WB Tabor | LUCINDA BRAND WINT IN TABOR NA TERUGVINDEN TWEEDE ADEM

Het veldrijden is een combinatie van kracht en techniek. Klimmetjes, afdalingen, trappen, schuine kanten en de balkjes vormen de obstakels tussen de modderplassen door. Het grootste gedeelte van het mannenpeloton spring over de balkjes heen. De vrouwen rennen voorlopig nog over de balkjes heen. Behalve Puck Pieterse. De Nederlandse springt als enige vrouw over de balkjes. Iedere ronde zorgt dit voor een voorsprong van zo'n 10 meter na de passage. Die voorsprong weet de pas 19-jarige renster niet vast te houden. Een kopgroep van 10 rensters vormt zich aan het einde van de eerste ronde. Alle favorieten zijn daarbij aanwezig. Lucinda Brand neemt het voortouw en zet de andere rensters onder druk. Bij de tweede passage van de balkjes neemt Pieterse wederom een voorsprong van zo'n 10 meter die Brand weer dicht moet rijden. Alleen Blanka Vas weet het Nederlandse tweetal bij te blijven.

Het tempo wordt vooraan hoog gehouden. Toch weten Worst en Alvarado de aansluiting met de kopgroep te vinden. Betsema, de gedeelde leidster in het wereldbekerklassement, weet steeds het gat met de kopgroep niet te dichten. De Nederlandse is ook de enige renster met beenstukken. Bij de derde passage van de finishlijn valt de groep stil en weten Betsema en Van Anrooij de aansluiting alsnog te maken. Brand lijkt na een half uur koers wat op adem te moeten komen en het zijn vooral Pieterse en Vas die het heft in handen nemen.

In de vierde ronde gaat Puck Pieterse wederom in de aanval bij de balkjes. Dit keer maakt Kata Blanka Vas een klein foutje en daar profiteert de Nederlandse optimaal van. De renster van Alpecin-Fenix weet een ruim gat te slaan met haar concurrenten. Pieterse begint aan de vijfde ronde met een voorsprong van acht seconden. Op naar de volgende passage van de balkjes. Brand heeft het nogsteeds lastig en Betsema lijkt juist steeds beter te worden. Betsema rijdt, met de rest van de achtervolgers in haar wiel, het gat naar Pieterse dicht.

De wedstrijd wordt uiteindelijk beslist bij de laatste passage van de balkjes. Lucinda Brand begint met een kleine voorsprong aan het obstakel. Pieterse zat op enkele meters en maakte ook een klein foutje bij haar eerste sprong. Brand wist hierdoor haar voorsprong te behouden en stampte vervolgens nogmaals stevig op de pedalen. Een voorsprong die de wereldkampioene weet te behouden tot aan de finish. Puck Pieterse wordt tweede na een fantastisch koers. Annemarie Worst maakt het podium compleet. Brand is met haar overwinning in Tabor nu ook de leidster van het wereldbekerklassement.

Interview met Lucinda Brand na haar overwinning van de wereldbekerwedstrijd veldrijden in Tabor.

