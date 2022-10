WB Waterloo | Fem van Empel wint eerste wereldbeker na attractieve koers

Het veldrijden is vaak één grote krachtexplosie en ook deze keer in Waterloo was het weer raak. Inge van der Heijden begon sterk aan de race. Ze nam de leiding en samen met Fem van Empel en Ceylin del Carmen Alvarado reden ze weg bij de rest.

Vlak voor het passeren van de streep voor de eerste keer maakten Denise Betsema en Annemarie Worst de aansluiting met de drie koploopsters. Aan het eind van de tweede ronde sloot ook Lucinda Brand aan. Wederom een ronde later wist Hélene Clauzel ook kort de aansluiting te maken met de kop van de koers, maar bij de eerste beste versnelling van Alvarado moest de Française de andere favorieten weer laten gaan.

Aanvallen en terugkomen

Brand wist het gat naar Alvarado te dichten met Van Empel in het wiel. Worst en Betsema voegden zich aan het eind van de vijfde ronde pas weer bij de koploopsters. Van der Heijden moest haar inspanningen van eerder in de wedstrijd bekopen en haar achterstand liep op.

Brand probeerde in de laatste ronde weg te rijden. Het gevolg was dat Worst en Betsema gezien waren voor de winst. Alvarado leek constant aan het elastiek te hangen en terwijl Van Empel en Brand voor iedere bocht aan het strijden waren wie er als eerste in kon sturen doseerde de Alpecin-Deceuninck renster haar inspanning perfect. Na de laatste passage van de balkjes had Brand moeite haar ritme terug te vinden en Van Empel en Alvarado zagen hun kans.

Sprinten

De twee reden weg van de Europese kampioene. Alvarado sneed de laatste bocht beter aan waardoor de twee zij aan zij begonnen aan het laatste rechte stuk, maar Van Empel wist haar sprint vol te houden tot aan de streep terwijl Alvarado het hoofd vroegtijdig moest buigen.