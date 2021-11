Het waren lastige omstandigheden in Besançon. Annemarie Worst verloor in het begin van de koers de controle over haar fiets en gleed zo van het parcours af. Hierdoor waren haar kansen om bij de oppermachtige Brand te blijven direct verkeken. Maar ook de rensters die wel overeind bleven zagen de wereldkampioene wegrijden. Zelfs een schuivertje van Brand op de trappen verstoorde haar succesverhaal niet.

Maghalie Rochette voelt zich als mountainbiker ook thuis op het gladde parcours en dat blijkt uit haar resultaat. De Canadese rijdt naar een knappe tweede plaats. Denise Betsema maakt het podium compleet met haar derde plek.

