Er waren vooraf wat twijfels over het uitgezette parcours in Fayetteville. Was het bijvoorbeeld wel uitdagend en zwaar genoeg? Een stevige regenbui richting de start zorgde ervoor dat die twijfel snel verdween, want het was ouderwets stoempen geblazen.

Eventjes leek het erop dat Vos na haar overwinning in Waterloo ook dit moddergevecht in haar voordeel zou beslissen, maar niets was minder waar. Zowel Brand als Vos ging een keertje onderuit, maar de grootste tegenvaller moest toch echt Vos incasseren: tijdverlies plus een scheef stuur en haar ritme kwijt.

Veldrijden Wereldbeker | Brand verslaat Vos in moddergevecht en leidt klassement

Brand leidt

Brand verloor eerder slechts enkele seconden en wist de aansluiting met Vos vrij snel te hervinden. Achteraf bleek dit doorslaggevend, omdat Vos haar portie pech nog voor de kiezen had. Brand keek na de valpartij van Vos nog achterom, maar de beslissing was gevallen.

Een combinatie van scheef stuur en verloren ritme zorgde ervoor dat Vos nog veel meer terrein moest prijsgeven. Daardoor kon het gebeuren dat Denise Betsema de tweede plaats erfde en Clara Honsinger op eigen bodem derde werd. Vos verspeelde ook de leiding in het Wereldbeker-klassement, maar met pas twee verreden manches is het seizoen uiteraard nog lang.

De volgende cross staat alweer gepland voor dit weekend, als Iowa wordt aangedaan.

