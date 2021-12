Al in de eerste ronde wist Brand de leiding te nemen. Met name op de stukken waar de rijdsters van de fiets af moesten, kon Brand het verschil maken. De rijdster van Baloise-Trek Lions liet zien dat ook een goede looptechniek in het veldrijden noodzakelijk is.

Nadat ze in de tweede ronde het verschil genoeg had uitgebreid consolideerde ze de voorsprong. Een valpartij op een van de steile hellingen had haar de overwinning kunnen kosten. Brand maakte geen fouten waardoor haar de zege niet meer kon ontgaan.

Betsema reed achter Brand wel een uitstekende wedstrijd. Ze bleef in de buurt van haar landgenote en bleef daardoor zicht op de overwinning houden. Haar tweede plek in Namen betekent de achtste podiumplek dit seizoen in de wereldbeker. Op het zandparcours van Zonhoven was ze als enige de snelste.

Door haar overwinning loopt Brand vijf punten uit op Betsema in de wereldbeker. Betsema heeft nu een achterstand van 23 punten op de wereldkampioene.

