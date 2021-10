Wereldbeker | Hermans boekt in modderig Fayetteville zijn eerste overwinning

Het potje modderworstelen was misschien wel op het lijf geschreven van Toon Aerts en inderdaad nam hij de kop van de wedstrijd, maar hij kreeg Hermans, Iserbyt en Michael Vanthourenhout met zich mee. Losschudden werkte niet, waarna Hermans het gevoel kreeg dat hij de sterkste in koers was.

Dit gevoel werd bevestigd toen Hermans aanzette en zich los reed van de overige koplopers. Vanaf dat moment ging Hermans alleen aan kop en zag niemand hem meer terug. Zijn voorsprong liep per ronde verder en verder op tot maar liefst 37 seconden. Als je op die manier je eerste overwinning kunt boeken, chapeau!

Ronhaar beste Nederlander

Hermans voerde een opnieuw geheel Belgisch podium aan, net als bij de openingscross in Waterloo. Iserbyt pakte na zijn eerdere winst nu de tweede plaats en Vanthourenhout maakte technisch malheur ongedaan onderweg naar de derde plaats.

Pim Ronhaar was met een knappe vijfde plaats de beste Nederlander. De strijd wordt zondag vervolgd met de derde omloop, in Iowa City.

