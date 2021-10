Wereldbeker | Hongaarse Vas de sterkste in modderig Overijse, Pieterse en Brand ook op podium

Denise Betsema, die vorige week met een ijzersterke solo de wedstrijd van vorige week in Zonhoven won, ging als favoriete van start. De rijdster van Pauwels Sauzen-Bingoal had echter moeite met de moeilijke omstandigheden in de Druivencross. Op een glad, modderig parcours viel ze tweemaal van haar fiets, waardoor Pieterse en Vas van haar wegreden. Ook wereldkampioene Brand raapte de Texelse in de laatste ronde nog op, waardoor ze genoegen moest nemen met een vierde plek.



Brand neemt met haar podiumplek de leiding in het wereldbekerklassement over van Betsema. De twee Nederlandse rijdsters hebben hetzelfde aantal punten, maar door de betere prestatie van Brand in Overijse mag zij de volgende wedstrijd in de leiderstrui starten.

De zege van Vas betekende de allereerste wereldbekeroverwinning voor een rijder uit Hongarije. Het is ook voor het eerst dit seizoen dat een wereldbekercross wordt gewonnen door een renner die niet uit Nederland komt.



De eerstvolgende wereldbekerontmoeting vindt 14 november in het Tsjechische Tabor plaats.

