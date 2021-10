De derde omloop vond voor de verandering eens niet plaats in de regen, waardoor er hoge snelheden werden behaald en het geen modder, maar stof happen bleek. Ondanks de betere omstandigheden was de cross op, rond en bovenop de Mount Krumpit voor het startveld nog steeds een hele uitdaging.

Dit bleek ook wel, want naarmate de wedstrijd vorderde, stond vast dat alleen de sterkste kon winnen. Maar wie was die sterkste? Quinten Hermans hoopte eventjes dat hij het weer was, maar het ging mis op de balken. Hermans bleef haken en moest afstappen. Al was het maar omdat er problemen met zijn ketting waren. Hij zakte terug naar de vijfde positie.

Iserbyt

Het gaat veel te ver om te stellen dat Iserbyt anders niet had gewonnen, maar wie weet had de strijd om de overwinning wel een echte climax gekend. Die climax bleef nu uit, omdat de Belg het beslissende gat had geslagen. Ook Lars van der Haar had ongetwijfeld graag een net iets andere uitkomst gezien. Hij kon Iserbyt lang volgen, maar een klein gaatje dichtrijden bleek in de slotfase toch iets te veel gevraagd.

Van der Haar moest zich daarom tevreden stellen met de tweede plaats, middenin de Belgische furie. Die tweede plaats stemde Van der haar inderdaad tevreden, maar hij zal ongetwijfeld stiekem op iets meer gehoopt hebben. Michael Vanthourenhout kwam na een uur crossen als derde over de streep.

Van der Poel

De volgende veldritten vinden komend weekeinde plaats. Dan staan er wedstrijden op het programma in België, met Ruddervoorde (Super Prestige) en Zonhoven (Wereldbeker) als locaties waar het te doen is.

Langzaam maar zeker worden straks ook Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock aan de start verwacht. Alle veldritten zijn te bekijken op Eurosport en geheel reclamevrij via discovery+

