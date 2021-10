Wereldbeker | Iserbyt stuurt het beste en is ook duidelijk de sterkste

Iserbyt liet richting het einde Quinten Hermans staan en ging er alleen vandoor, want hij liet Michael Vanthourenhout staan. Het verschil bedroeg aan de meet een halve minuut. Waar het bij de vrouwen een Nederlands feestje was, waren het dit keer de Belgen die dicteerden. Quinten Hermans werd derde.

Lars van der Haar was op de vierde positie de beste Nederlander en de BeNe-rijders bekleedden maar liefst de eerste tien posities. Bij die eerste tien ontbrak Thibau Nys, terwijl hij daar wel was verwacht. Nys ging in de tweede ronde lelijk onderuit toen het plots begon te regenen en de vrees voor een kwetsuur is inmiddels bewaarheid; gebroken sleutelbeen.

Valpartij Nys

Iserbyt bleef wel op zijn fiets zitten toen het ineens glad was geworden en schoof daardoor enkele posities op. Maar het is niet eerlijk om zijn triomf af te doen als gelukkig, want hij was gewoon de sterkste. Anders rijd je vervolgens ook geen halve minuut weg van de rest van het veld.

De winst in Waterloo kende voor Iserbyt een extra beloning, omdat hij tevens voorlopig leider is in het klassement om de wereldbeker. De volgende afspraak is, voor zowel de mannen als vrouwen, midweeks in Fayetteville.

