Op het snelle parcours in Rucphen bleven de verschillen lang klein. Tot halverwege de wedstrijd was een grote groep aan de kop van de wedstrijd te vinden. Naarmate de wedstrijd vorderde moesten steeds meer mannen passen. Voor aan de wedstrijd reden Toon Aerts, Michael Vanthourenhout en Iserbyt attent op kop. Al ging die laatste pijnlijk onderuit op een trap op het parcours.

Pidcock verschool zich achter de leiders, maar leek het hoge tempo goed aan te kunnen. De olympisch kampioen mountainbike leek in de eennalaatste ronde toch koplopers Iserbyt en Vanthourenhout te moeten passen. De Brit vond echter een tweede leven en snelde eerst pijlsnel voorbij Vanthourenhout. Toen hij ook het wiel van wereldbekerleider Iserbyt had bereikt, was het gedaan voor de Belg. De Brit sprintte weg van Iserbyt die strijd voortijdig staakte. Lars van der Haar was op de vijfde plek de beste Nederlander.

De winst in Rucphen betekent Pidcocks eerste wereldbekeroverwinning. Ook volgt hij Francis Mourey op als laatste niet-Nederlander of Belg die een wereldbeker won. Deze Fransman won in 2013 de wereldbeker in Namen.

Morgen staat de Citadelcross in Namen op de kalender. Ook deze wedstrijd maakt deel uit van het wereldbekerprogramma. Net als vandaag ontbreken Wout van Aert en Matthieu van der Poel daar. De wedstrijd is te volgen op Eurosport en discovery+.

