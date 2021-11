Iserbyt won zoals hij dit seizoen zo vaak wint, maar de Belg moest er hard voor werken. Het was Aerts die een groot deel van de veldrit op kop reed. De aflevering in Besançon was propaganda voor de sport, met prachtige koers onder modderige, zware omstandigheden.

Als dan ook nog eens de vermoeidheid toeslaat, kan het gebeuren dat je onderuit gaat. Aerts kan erover meepraten. Hij hield de bocht en viel van zijn fiets. Het opstaan ging echter niet van een leien dakje en dat been… dat been wordt toch uitgestoken?

Ad

Superglad

Veldrijden Wereldbeker | Tackle in Besançon van Aerts op Iserbyt houdt gemoederen bezig 10 UUR GELEDEN

“Ik probeerde weer recht te gaan staan, maar het was superglad”, verdedigde Aerts zich na afloop. “Het was een soort Formule 1-incidentje”, maakte hij zich er vervolgens met een grap vanaf. Of Iserbyt er ook om kon lachen is een tweede.

“Hij zag me komen en smeet alles voor mij. Ik ben over zijn been gereden of zo. Hopelijk heeft hij daar geen last van. Maar het klopt wel wat je zegt”, aldus Iserbyt, die aangeeft dat de verslaggever gelijk had als hij van mening was dat er een geurtje aan het incident zat.

Proficiat

Kort na de finish was Aerts overigens wel zo sportief om Iserbyt direct te feliciteren met zijn overwinning.

Veldrijden Wereldbeker Besançon | Hoogtepunten mannen GISTEREN OM 16:28