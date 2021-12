De UCI en organisator Flanders Classics hadden de sneeuwkanonnen al klaar staan, maar die hoeven komend weekend hun werk niet te doen. In het zonnedal ligt de temperatuur al dagen onder het vriespunt en ligt er een sneeuwlaag van rond de veertig centimeter. Zondag tijdens de race wordt verwacht dat het acht graden vriest.

Een perfect winters plaatje om indruk te maken op het Internationaal Olympisch Comité. Tomas Van den Spiegel legt uit aan Wielerflts : “We mikken inderdaad op een ondergesneeuwd parcours en we hopen dat IOC-voorzitter Thomas Bach meekijkt.”

De UCI heeft al veel langer de ambitie om veldrijden te laten opnemen in het olympisch programma. Een groot struikelblok is echter de regel dat sporten op de Winterspelen plaats moeten vinden op sneeuw of ijs. Een regel die overigens ook veldlopen verlet olympisch te worden.

Voor veldritlegende Sven Nys zou het geweldig zijn als de sport olympisch wordt. “Dan is de sky the limit”. Volgens Nys is het veldrijden internationaal genoeg om olympisch te worden. “Er staan heel wat landen aan de start.” Daarnaast zegt de ploegleider van Baloise Trek-Lions dat de sport meer een tv-sport is dan mountainbike en dat het goedkoper is om in beeld te brengen.

Sven Nys in zijn rol als ploegleider Foto: Getty Images

Veel namen ontbreken

Een sterk deelnemersveld zou de olympische ‘case’ van de sport sterker maken. Dit is echter komende zondag een probleem. Veel rijders slaan de wedstrijd over om rust te nemen of om op trainingskamp te gaan. Zo ontbreken bijvoorbeeld Baloise Trek-rijders Toon Aerts, Lars van der Haar, en Lucinda Brand. Zondag staat er zelfs maar een Nederlandse man aan de start. Corné van Kessel houdt de Nederlandse eer hoog. Naast van der Haar ontbreken bijvoorbeeld Ryan Kamp en Pim Ronhaar, die twee weken geleden in Besançon nog op het podium stond.

Het grootste probleem voor de sport is echter niet het gebrek aan sneeuw en ijs. Wedstrijden op hoogte, of kunstmatige sneeuw kunnen dat probleem oplossen. Het grootste bezwaar van de IOC zal het gebrek aan buitenlandse concurrentie zijn. In de toptien van de wereldbeker staat geen enkele man die niet uit België of Nederland komt. Bij de vrouwen bestaat de toptien uit acht Nederlandse dames. Alleen de Hongaarse Kata Blanka Vas (7e) en de Amerikaanse Clara Honsinger (8e) bevinden zich in de bovenste regionen van het wereldbekerklassement.

