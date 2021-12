Het sterkst uit de startblokken was Toon Aerts in de eerste en tweede ronde pakte hij een grote voorsprong op de rest van het veld. De Belg van Baloise-Trek Lions reed meer dan twintig seconden weg van de rest van het veld. De voorsprong van Aerts verdween door pech als sneeuw voor de zon. Hij ging in derde ronde onderuit en daarna nog lek.

Ad

Achter Aerts waren het Vanthourenhout en Pidcock die de achtervolging leidden. Na de valpartij van Aerts kwamen de twee terug in het wiel van de koploper. Tom Pidcock die gisteren in de laatste ronde Vanthourenhout nog verschalkte, leek ook in Namen weg te rijden van zijn concurrent. Toch had de Brit ook moeite met met name de schuine hellingen en de steile afdalingen. De olympisch kampioen mountainbiken ging in de vijfde ronde onderuit waardoor Vanthourenhout de leiding in de wedstrijd over kon nemen.

Veldrijden Wereldbeker | Brand wederom de sterkste op citadel van Namen 6 UUR GELEDEN

De West-Vlaming reed hard door en bleef technisch sterk rijden. Vanthourenhout dwong Pidcock meer risico’s te nemen, waardoor de Engelsman opnieuw onderuit ging. De zege kon Vanthourenhout daardoor niet meer ontgaan.

Lars van der Haar had een slechte dag en eindigde op de twaalfde positie. Ook wereldbekerleider Eli Iserbyt had moeite met het parcours, maar kwam toch nog als vijfde over de streep. Corne van Kessel was de beste Nederlander op de achtste plek.

De volgende wereldbekerwedstrijd staat volgende week op het programma. De volledige grote drie - Pidcock, Wout van Aert en Matthieu van der Poel - staan dan in Dendermonde aan de start.

Veldrijden Wereldbeker | Pidcock verslaat Iserbyt na verwoestende laatste ronde in Rucphen 9 UUR GELEDEN