De Nederlandse vrouwen begonnen sterk aan de wedstrijd. Onder leiding van Betsema wisten Vos, Brand en Annemarie Worst afstand een kopgroep te vormen. Betsema viel door materiaalpech echter uit de kopgroep, waardoor de Texelse zich terug naar voren moest vechten.



Nadat ook Worst uit de groep moest lossen reden wereldkampioene Brand en Vos samen aan kop van de wedstrijd. De twee lieten in de vierde ronde het tempo echter zakken. Het Hongaarse toptalent Kata Blanka Vas, olympisch mountainbikekampioene Jolanda Neff, Perrine Clauzel en Worst konden hierdoor aansluiten.

Onder leiding van een ijzersterk rijdende Brand moesten de pas aangesloten rijders echter de kop van de wedstrijd laten gaan. Alleen Vos en Brand konden de rijdster van Trek volgen.

De Nederlandse dames bezorgden het Amerikaanse publiek een prachtige slotronde. De drie dames streden voor hun posities en lieten weinig steekjes vallen. Door een paar prachtige inhaalmanoeuvres wist Vos de koppositie te bereiken en kon zo als eerste door de laatste bocht rijden. Toen Vos de sprint aanging, hadden Brand en Betsema de strijdbijl al begraven.

Marianne Vos de sterkste in Waterloo (samenvatting) 3 UUR GELEDEN

Vos steekt de laatste weken in topvorm. Op het WK in Leuven eindigde ze als tweede. Ook bij de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix kwam ze als tweede over de finish. In deze wedstrijd was echter niemand beter dan de 34-jarige rijdster van Jumbo-Visma

