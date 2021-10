Vos kreeg met tegenslag te maken in de slotfase van de midweeks, verregende cross in Fayetteville, maar stond duidelijk met maar één doel aan de start in Iowa: revanche nemen! En dat deed Vos. Met name tijdens de beklimming van de Mount Krumpit was Vos duidelijk oppermachtig.

Die overmacht gebruikte Vos de ene keer om weg te rijden, de andere keer om rivalen tot het uiterste te dwingen en ook om toe te werken naar een rustmomentje terwijl de rest nog vol in het rood zat. Nee, het was duidelijk: Vos ging winnen. Het was slechts wachten op het moment dat ze zou toeslaan.

Veldrijden Wereldbeker | Iserbyt slaat voor de tweede keer toe en verslaat Van der Haar 3 UUR GELEDEN

Vos versus Betsema

Tijdens de laatste beklimming liet Vos de concurrentie definitief achter. Die concurrentie werd gevormd door Denise Betsema, die eventjes aan de leiding reed en hoopte op meer. Maar als ze eventjes snel kans zag om achterom te kijken, kon ze niet anders dan concluderen dat Vos er frisser bij zat.

Kata Blanka Vos finishte knap als derde, nog voor Lucinda Brand en Puck Pieterse. De fietsen van beide dames haakten eventjes in elkaar na een missertje van Pieterse, wat tot enig tijdverlies leidde. Brand verloor vanwege haar vierde plaats de leiding in de strijd om de Wereldbeker aan Vos.

Wereldbeker Brand

De kans is echter vrij groot dat Brand die koppositie snel weer terugpakt, want Vos pakt de komende weken rust na een druk seizoen op de weg. De boog kan niet altijd gespannen staan. Vos liet nog eventjes in het midden wanneer ze precies terugkeert, maar de pauze kost haar sowieso punten.

Ook de vrouwen staan komen weekend aan de start in het Belgische Ruddervoorde (Super Prestige) en Zonhoven (Wereldbeker). Het complete veldritseizoen is te volgen op Eurosport en geheel reclamevrij via discovery+.

Veldrijden Wereldbeker | Vos maakt indruk onderweg naar tweede zege in Amerika 4 UUR GELEDEN