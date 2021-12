De wedstrijd in Rucphen maakte voor de eerste keer deel uit van de wereldbekerkalender. Vanwege de coronamaatregelen was er geen publiek toegestaan langs het parcours. Samen met het grijze weer zorgde dit voor een trieste achtergrond voor de wedstrijd.

Het parcours was voor Vos op het lijf geschreven. Voor Vos waren de hoge snelheden die op het snelle parcours behaald werden geen enkel probleem. De renster van Jumbo-Visma was de hele race voorin de wedstrijd te vinden.

Ad

Naast Vos kon ook Brand, die ook actief is op de weg, het tempo goed aan. De renster die het meest op kop van de wedstrijd te vinden was, was Betsema. De Texelse sleurde lang aan kop om de wedstrijd hard te houden. Toen de Brand en Vos in de laatste ronde het tempo opschroefden moest ze echter passen.

Veldrijden Werreldbeker | Marianne Vos na haar overwinning in Rucphen 2 UUR GELEDEN

In de laatste ronde was het de pas van trainingskamp teruggekeerde Brand die de leiding nam. In de laatste balkenpassage probeerde Vos haar concurrente in te halen, maar door technisch euvel waardoor haar voet uit de pedalen schoot lukte dat niet. Op het asfalt zou de wedstrijd beslist worden door een sprint. In de sprint was Vos duidelijk de snelste. Vanuit het wiel van Brand won ze afgetekend en kan zo de wedstrijd in Rucphen voor de vierde keer op haar naam schrijven.

Werreldbeker | Marianne Vos na haar overwinning in Rucphen

De wedstrijd in Rucphen verandert niets aan de top wereldbekerklassement. Brand bouwt haar voorsprong op Denise Betsema met vijf punten uit en leidt nu met 13 punten.Puck Pieterse staat met 220 punten 62 punten achter leidster Brand.

Veldrijden Wereldbeker | Vos na spannende sprint beste op Nederlands feestje in Rucphen 2 UUR GELEDEN