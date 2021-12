Van Aert begon goed aan de wedstrijd, maar het verschil met de rest van het veld was verrassend klein. Michael Vanthourenhout had na drie ronden slechts een achterstand van acht seconden.

Van Aert wist zijn voorsprong echter steeds verder uit te bouwen al had hij ook enkele momenten waar hij letterlijk wankelde. Tweemaal had hij moeite om zijn fiets onder controle te houden, waardoor hij onderuit ging. Doordat de concurrentie ook niet foutloos bleef raakte hij echter nooit in de problemen.

Tom Pidcock wist zich na een belabberde start goed terug te knokken in de wedstrijd. De Brit die vorige week in Boom zijn eerste veldrit reed, eindigde als derde. Hij streed om die laatste podiumplek met wereldbekerleider Eli Iserbyt die vermoeid oogde. \

Ondanks zijn vierde plek is Iserbyt nog steeds de afgetekende leider in het klassement. Concurrent Toon Aerts ontbrak waardoor Iserbyt zijn voorsprong zelfs vergrootte. Hij leidt met 307 punten 101 punten voor Toon Aerts. Vanthourenhout klom door zijn podiumplek naar de derde positie in het klassement. Hij heeft 203 punten.

Vrouwenwedstrijd

Bij de vrouwen was Fem van Empel verrassend de sterkste. Lees hier hoe ze Marianne Vos verschalkte.

