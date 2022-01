WK Fayetteville | “Het draait niet alleen om vandaag” - Brand na mislopen wereldtitel na topseizoen

Van de 28 crossen waar Brand aan de start stond, won ze er zeventien. Toch verloor ze twee van de belangrijkste races van Vos. Zowel op het NK en het WK was Vos te sterk. Toch is Brand niet ontevreden na haar tweede plaats. “Ik heb alles gedaan wat ik kon om voor de overwinning mee te doen, ik wilde echt niet verliezen. Daar mag ik trots op zijn”

Sprint met Vos

De race was door het snelle en weinig technische parcours vooral een tactische strijd die door een sprint beslist werd. In de laatste ronde zagen we zelfs een sur place. “We wisten beiden dat de tweede plek de beste positie was. Voor mij in het bijzonder omdat ik een minder goede sprint heb."

"Ik wilde haar voorlaten, maar ze is slim genoeg om in mijn wiel te blijven.”, zegt ze lachend. “Toen ik de sprint inging, wist ik dat er iets heel bijzonders moest gebeuren om goud te winnen.”

Europees kampioen

Ondanks dat Brand haar wereldtitel verliest zal ze de rest van het seizoen niet in de ploegentrui Baloise Trek Lions rijden. Brand werd in oktober vorig jaar Europees Kampioen op de VAM-berg waardoor ze in de Europese kampioenstrui zal starten.

