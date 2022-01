WK Fayetteville | “Ik had met Pidcock meegekund” - Van der Haar na knappe tweede plek WK

Van der Haar reed in het groepje favorieten waaruit Pidcock wegreed telkens in het laatste wiel. Toen de Brit het ruime sop koos, kon de Nederlander niet meespringen. “Ik zat veel te ver toen Pidcock aanviel, toen dat gebeurde wist ik dat ik voor de tweede of derde plek moest gaan.”

Strijd om tweede plek

“Ik wachtte op het moment voor mij om weg te springen. Met twee of drie ronden te gaan demarreerde ik en het maakte me niet uit dat Eli in mijn wiel reed”, zegt de Nederlander die bij het vorige WK in Amerika ook al op het podium belandde. Toen werd Van der Haar derde. “Ik bleef maar doorgaan want tweede of derde is hetzelfde resultaat, ook al wil je altijd tweede worden natuurlijk”, zegt de man van Baloise - Trek Lions grappend.

Van der Haar kent een zeer succesvol seizoen. De dertigjarige lijkt dit seizoen aan een tweede jeugd begonnen. Hij won een wereldbeker en werd op de VAM-berg Europees kampioen.

