Vooraf werd er volop gesproken over de bereidheid tot samenwerken in de Belgische ploeg. Getwijfeld werd of bijvoorbeeld Toon Aerts (Baloise-Trek Lions) bereid zou zijn om de kansen voor kopman Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) zo groot mogelijk te maken. Na de finish klinkt er vooral vanuit kamp Pauwels Sauzen kritiek op de samenwerking.

Vanthourenhout: "Er had meer in gezeten"

Michael Vanthourenhout, vierde, denkt dat er meer in had gezeten als iemand mee had kunnen gaan met de aanval van Tom Pidcock. Op de vraag van de Sporza-verslaggever wie dat dan had moeten zijn kijkt hij eerst naar zijn gehele team, maar is dan ook schuldbewust. “Ik reed tweede dus ik had dat moeten zijn. Ik heb nog wel geprobeerd het gat zo klein mogelijk te houden om de rest van de ploeg zo dicht mogelijk te brengen. Dan zie je hoe moeilijk het is om een gat op Pidcock te dichten.”

Sweeck is kritisch

Sweeck, net als Vanthourenhout ploegmaat van Iserbyt bij Pauwel Sauzen, is het meest kritisch. “Als we met de andere Belgen beter hadden samengewerkt dan hadden we het gat een stuk kleiner kunnen houden. Ik zeg niet dat we dan zouden winnen, maar dan zouden we de sprong makkelijker kunnen maken en zouden we een mentaal overwicht hebben.”

Te veel wilden hun eigen niet opofferen

Sweeck weigert namen te noemen van renners die te weinig samengewerkt zouden hebben. Toch geeft hij wel aanwijzingen. “Ik zie dat anderen mij in de laatste ronde kunnen lossen op de klim omdat ik mijn kruit al eerder verschoten had.” In de laatste ronde reden Jens Adams en Aerts hem voorbij.

“Het was een unieke kans voor iedereen”, wijst Sweeck op de afwezigheid van Van der Poel en Van Aert. “We hadden meer tegenwerking moeten bieden om het Pidcock echt moeilijk te maken.”

Lars van der Haar

Voor Iserbyt eindigde Lars van der Haar als tweede. Zodoende stond in Fayetteville slechts een Belg op het podium. In de afgelopen veertien edities is dat alleen in 2020 voorgekomen.

