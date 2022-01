WK Fayetteville | Vos verslaat Brand en wordt voor achtste keer wereldkampioen

Vos en Brand waren al vroeg in de wedstrijd van voren te zien. Na een ronde leidden zij en Ceylen Carmen del Alvarado de wedstrijd. Carmen del Alvarado moest afhaken waardoor de twee favorieten de verdere wedstrijd samen reden.

Vos en Brand streden niet om de koppositie, maar om de plek in het wiel. Zowel Vos als Brand hielden regelmatig in om de ander te dwingen de koppositie in te nemen.

Vos de snelste in sprint

Op het snelle en harde parcours in Fayetteville was het onmogelijk voor regerend wereldkampioene Brand om Vos te lossen. Een sprint zou dus de nieuwe wereldkampioen bepalen.

In die sprint was Marianne Vos oppermachtig. Ze kwam aan het begin van de geasfalteerde finishstrook op kop en gaf die positie niet meer af.

Strijd om derde plek

Achter de twee koplopers streden Carmen del Alvarado en Persico om de derde plek. De Nederlandse ging in de laatste ronde onderuit en moest zo de laatste podiumplek aan de Italiaanse laten.

