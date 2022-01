De laatste zondag van januari stond de laatste jaren traditiegetrouw in het teken van de strijd tussen Van der Poel en Van Aert. Na meerdere spraakmakende gevechten in het veld kwam hun rivaliteit tijdens het WK tot de ultieme clash.



Dit jaar zijn ze, zoals bekend, allebei afwezig. Van der Poel ondervindt nog te veel last van zijn rug en liet bijna het hele crossseizoen aan zich voorbij gaan. Zijn Belgische rivaal verkiest een trainingsstage in Spanje met zijn ploeg Jumbo Visma boven het WK. Hierdoor ruikt de concurrentie zijn kans.

Coronavirus

En dan heb je ook nog de problemen rondom het coronavirus. Bij de mannen testte Quinten Hermans positief vlak voordat hij op het vliegtuig wilde stappen richting de Verenigde Staten. Toon Vandebosch neemt zijn plek in.



Bij de dames mist de Nederlandse ploeg Annemarie Worst (de afgelopen twee jaar tweede) en Denise Betsema. Een flinke aderlating. Worst testte positief op het coronavirus en Betsema is koortsig. Bij de Italiaanse dames testte een staflid positief. Hierdoor reisde een deel van de ploeg niet af naar de Verenigde Staten.

Tijdstip

Wat ook anders is, is het tijdstip. Veldrijden kijk je normaal gesproken halverwege de middag. Omdat het WK plaatsvindt in het Amerikaanse Fayetteville, moet je dit keer ’s avonds voor de buis zitten. De koersen voor de eliten beginnen om 21.30 uur. Daarvoor kun je kijken naar de junioren en beloften.

Parcours

Het snelle parcours in het Centennial Park is bij de meeste deelnemers bekend. In oktober stond al een wereldbekerwedstrijd op het programma in de plaats in het noordwesten van de staat Arkansas. Quinten Hermans won bij de mannen. Lucinda Brand zegevierde bij de dames.



De omstandigheden zijn dit weekend echter totaal anders. In oktober vorig jaar zorgde de modder voor een loodzware race. Deze dagen is het zonnig in Fayetteville, met temperaturen rond de tien graden.



Het parcours is 3,1 kilometer lang en telt 53 hoogtemeters. Na de start gaan de renners het bos in voor een technische afdaling. Daarna is het direct klimmen geblazen; een essentieel stuk op het parcours. Op het plateau wordt het vervolgens draaien en keren voor de renners. Tussendoor krijgen ze een kasseistrook en een trap van maar liefst 39 treden voor de kiezen. Inhalen lijkt geen issue te worden. Op de meeste plaatsen is het parcours breed genoeg om een concurrent voorbij te gaan.



Favorieten mannen

Zonder Van der Poel en Van Aert ruikt Tom Pidcock zijn kans om het goud te pakken. De Brit begon met een trainingsachterstand aan het crossseizoen, maar kwam daarna snel op niveau. Hij won drie keer. Toch excelleerde hij niet zoals verwacht. Soms leek Pidcock wat inhoud te missen.



Eli Iserbyt is zijn directe concurrent. De Belgische kopman won dit seizoen de wereldbeker, maar wisselde sterke optredens af met mindere. Wat voor dag heeft hij zondag? Namens België lijkt ook Michael Vanthourenhout kansrijk. Hij is weliswaar geen veelwinnaar, maar presteert dit seizoen stabiel. Toon Aerts is de derde kaart die België kan uitspelen.



De Nederlandse hoop is vooral gevestigd op Lars van der Haar. De 30-jarige renner piekte dit seizoen al tijdens het EK en toonde vorige week goede vorm in Hoogerheide. Na een valpartij vocht hij zich terug naar de tweede plaats. Het snelle Amerikaanse parcours is in zijn voordeel. Namens Nederland komt ook Corné van Kessel aan de start.





Favorieten vrouwen

De Nederlanders domineren al bijna het hele seizoen de cyclocross bij de vrouwen. Vooral Lucinda Brand won bijna alles wat er te winnen viel. Zij verdedigt in Fayetteville haar titel.



Landgenote Marianne Vos is haar grootste uitdager. De 34-jarige Brabantse spaarde zichzelf deze winter vaker dan Brand met als doel om te pieken in Fayetteville. Vos reed vorige week een goede generale door Brand te verslaan tijdens de laatste wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide. De renster van Jumbo Visma heeft al zeven wereldtitels in het veld op haar naam staan. De laatste keer was acht jaar geleden.



Namens Nederland komen ook Yara Kastelijn, Inge van der Heijden, Ceylin del Carmen Alvarado en Manon Bakker aan de start.



De Nederlandse vrouwen kunnen concurrentie verwachten uit meerdere hoeken. De Amerikaanse Clara Honsinger, de winnares van de Koppenbergcross, is een heuse diesel en kan zich later in de race zomaar vooraan melden. Ook de Hongaarse Kata Blanka Vas heeft zich dit seizoen al vaker positief laten zien. Mogelijk kan ook de Maghalie Rochette uit Canada een mooie (ere)plaats uit het vuur halen.





Op wie moet je nog meer letten?

Naast de koersen voor eliten kun je ook genieten van de strijd bij de onder 19 en onder 23. Fem van Empel en regerend kampioene Puck Pieterse zijn de twee grote favorieten bij de dames beloften. Beide rensters behaalden dit seizoen al meerdere goede resultaten bij de elite vrouwen. In hun eigen leeftijdscategorie lijken ze nauwelijks te verslaan.



Bij de mannen beloften verdedigt de Nederlander Pim Ronhaar zijn titel. Hij krijgt concurrentie van onder andere de Belg Joran Wyseure en Cameron Mason uit Engeland. Thibau Nys is op tijd hersteld na een zware valpartij tijdens het Belgisch kampioenschap. Naar eigen zeggen liep zijn voorbereiding daarom een deuk op waardoor hij zichzelf niet als favoriet beschouwt.



Bij de dames junioren zijn alle ogen gericht op Zoe Bäckstedt uit Wales. De zeventienjarige is één van de grootste talenten op de fiets. Vorig jaar won ze al het WK op de weg. Ze pakte bij de junioren dit seizoen de Europese titel in het veld en bewees ook bij de elite vrouwen al met de besten mee te kunnen. Het enige puntje van zorg is dat ze recent besmet was met het coronavirus. Leonie Bentveld is de grootste Nederlandse troef.



David Haverdings is de favoriet bij de mannen junioren. Onze landgenoot was dit seizoen in zijn categorie bijna onverslaanbaar. De concurrentie komt uit België, voornamelijk door Yordi Corsus, Aaron Dockx en Kenay de Moyer.

Testevent

Het WK veldrijden begint vrijdag met een nieuw testevent: de mixed team relay. Hierin kan elk land mannen, vrouwen, beloften en junioren inzetten. Er staat geen officiële wereldtitel op het spel.



Nederland, normaal gesproken de gedoodverfde favoriet, ontbreekt. Bondscoach Gerben de Knegt kondigde al in een vroeg stadium aan geen volwaardig team op de been te kunnen brengen.

Programma

Vrijdag 28 januari 19.30 uur Mixed team relay

Zaterdag 29 januari 18.00 uur U19 vrouwen

Zaterdag 29 januari 20.00 uur U23 mannen

Zaterdag 29 januari 21.30 uur Elite vrouwen

Zondag 30 januari 18.00 uur U19 mannen

Zondag 30 januari 20.00 uur U23 vrouwen

Zondag 30 januari 21.30 uur Elite mannen

Let op: Nederlandse tijden.

Waar kijk je?

De mixed team relay en de races van de eliten zijn dit weekend live te zien op Eurosport en discovery+ . De wedstrijden van de junioren en beloften stream je live bij discovery+

