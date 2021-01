Het loodzware parcours in Oostende - met een steile brug, een zwaar strand met vol tegenwind en lange zandstroken - zorgde voor mooie plaatjes en een schitterende strijd tussen Nederland en Belgie. Ryan Kamp maakte een aantal fouten waardoor hij zich meerdere keren moest terug knokken bij de Belgen Kielich en Verstrynge. Die zagen op hun beurt de Nederlander Ronhaar de hele race een aantal meters voor hun uit rijden maar konden het gat niet dichten. In de laatste ronde wist Kamp de druk op te voeren achter de gevlogen Ronhaar en zo de Belgen in een foutje te dwingen.