De Belgen waren qua hoeveelheid renners met overmacht aanwezig in Arkansas, maar het was Tom Pidcock die liet zien hoe je een cyclocross wedstrijd wint. Na vier rondes de concurrentie bekeken te hebben gaf de Brit er een klap op en toen zagen ze hem niet meer terug. Bocht na bocht, klim na klim. Pidcock hield het tempo ongekend hoog het gat naar zijn achtervolgers liep zelfs op naar 30 seconden.

Het was Lars van der Haar die met nog twee rondes te gaan in de tegenaanval ging. De Nederlander had nog wat over en legde het tempo enorm hoog. Alleen Iserbyt wist zich vast te bijten in het wiel van de Oranje-renner en langzaam pakte het tweetal enkele seconden terug op Pidcock.

Ad

De Brit reed verder zonder ook maar een teken van verzwakking naar de overwinning. Met een supermanpose kwam hij over de streep. Lars van der Haar reed met Iserbyt in zijn wiel naar het laatste rechte stuk. De Nederlander had de betere benen van de twee en won dus de sprint.

Veldrijden WK Fayetteville | “Ik had met Pidcock meegekund” - Van der Haar na knappe tweede plek WK 29 MINUTEN GELEDEN

WK Veldrijden | Pidcock: 'Blijven geloven in het plan'

Veldrijden WK Fayetteville | “Ik had met Pidcock meegekund” - Van der Haar na knappe tweede plek WK 31 MINUTEN GELEDEN