De wereldkampioene van vorig jaar - Ceylin del Carmen Alvarado - kwam in de eerste bocht ten val en kon zo al vroeg fluiten naar titelprolongatie, net als de Belgische wereldkampioen van de drie jaar ervoor - Sanne Cant. De rest van de favorieten meldden zich al snel vooraan waarbij zandspecialiste Denise Betsema er in de eerste rondes een voorsprong van 11 seconden wist te pakken, achtervolgd door Worst en Brand.

De Texelse wist deze echter niet vol te houden en de andere Nederlanders wisten aan te sluiten. In de laatste ronde bleken Worst en Brand nog meer over te hebben. Brand sloeg een klein gaatje, Worst kwam terug en ging er meteen overheen. Brand probeerde via de binnenbocht langszij te komen waarbij de 2 vrouwen elkaar raakten en Worst onderuit ging. Zo werd Worst voor het 2e jaar op rij tweede en wint Lucinda Brand voor het eerst in haar carriere de wereldtitel.