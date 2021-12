Dat Wout van Aert enorm sterk is wisten we al. Dat de rest van het veld bij de Ethias Cross in Essen simpelweg niks te vertellen had is toch wel schokkend. Pim Ronhaar wist als enige zich nog voor een korte tijd vast te klampen aan het achterwiel van Van Aert. Na een tiental minuten moest ook de Nederlander toegeven dat dit tempo te hoog was om een uur lang vol te houden. De voorsprong van de Belgisch kampioen veldrijden ging van seconden tot minuten.







Druk programma Van Aert

Wout van Aert heeft een druk programma dit weekend. De Belg vliegt namelijk direct na zijn wedstrijd van zaterdag richting Val di Sole in Italië voor de sneeuwcross. Een wedstrijd die je niet mag missen. De uitzending van de dames begint om 13:30 en om 14.45 van de mannen. Live te volgen op Eurosport 1 en discovery+.

