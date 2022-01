X2O Hamme | Brand bevestigt favorietenrol in aanloop naar wereldkampioenschap

Shirin van Anrooij en Denise Betsema reden in de achtervolging op de wereldkampioene. De twee waren aan elkaar gewaagd en een sprint op het laatste rechte stuk moest uitmaken hoe het podium er verder uit ging zien. Beide rensters schoten bij de eerste aanzet ook nog eens uit het pedaal, maar Van Anrooij wist daar het beste mee om te gaan. Zeventien seconden na Brand kwam haar ploeggenote als tweede over de finish.

In het algemeen klassement van de X2O trofee staat Brand ook aan de leiding. 21 seconden voorsprong heeft de wereldkampioene op Denise Betsema. Met nog twee manches te gaan lijkt het er op dat alleen deze twee rensters nog voor de overwinning meedoen. Annemarie Worst staat namelijk op de derde plek met 6 minuten en 11 seconden achterstand.

Morgen (zondag 23 januari) staat de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide op het programma. Om 14.15 uur gaan de dames van start in de laatste wereldbekerwedstrijd voor het wereldkampioenschap veldrijden. Ook Brand is van de partij.

