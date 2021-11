X2O-trofee | Iserbyt gaat ook in Koppenbergcross nog maar eens met de winst aan de haal

Iserbyt boekte op en rondom de Koppenberg alweer zijn achtste overwinning van het nog altijd prille seizoen en meldt zich volgende week als favoriet voor de Europese titel op de VAM-berg. Ook Toon Aerts kon een nieuwe nederlaag niet verhinderen, terwijl Lars van der Haar knap derde werd.

Iserbyt schudde meteen een goed aan de boom, waar Aerts als enige in wist te blijven zitten. Maar na een nieuwe poging, dit keer tijdens de beklimming van de steile Koppenberg, was Iserbyt alsnog los. Hij keek nooit meer om en was al ver vooruit gesneld toen Aerts ook nog eens tegen de grond smakte.

Aerts liep in de laatste ronde nog behoorlijk in, waardoor het verschil gemeten in tijd niet eens zo heel groot was, slechts 29 seconden. De strijd om de X2O-trofee is daarmee nog niet meteen beslist. Marges doen er normaal gesproken niet zo toe, maar in de X2O-trofee wordt een klassement gemaakt op basis van tijd.

Achterstand

Van der Haar vindt zichzelf met een achterstand van 1:33 terug op de derde plaats. Van der Haar rijdt dit seizoen voorlopig vaker wel dan niet naar het podium en dat is gewoon heel erg knap. Hij is zonder Mathieu van der Poel de enige Nederlander die een beetje overeind blijft middenin de Belgische furie.

Een potje beestenweer zorgde er in de slotfase voor dat het veld nog verder uit elkaar werd getrokken. Ook werd de uitdaging eens te meer verzwaard. Het was zo zwaar dat mannen als Toon Vandebosch en Michael Vanthourenhout de grootste moeite hadden om voor de laatste keer bovenop de Koppenberg te geraken. Corné van Kessel behoorde tot de profiteurs door een plekje te winnen en als vierde te finishen.

