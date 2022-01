X2O Trofee | Laurens Sweeck heeft langste adem in Hamme

Pidcock reed de laatste rondes constant op kop met Sweeck en Aerts in zijn wiel. Iserbyt volgde op een klein gaatje, maar wist steeds het gat net niet te dichten. In de laatste ronde liep het echter mis voor de Brit. Zijn voorwiel gleed weg en Aerts en Sweeck wisten nog maar net zijn fiets te ontwijken. Het ontstane gat wist Pidcock niet meer te dichten. Hij liet het op een gegeven moment zelfs lopen en begon een gelletje tot zich te nemen, waarschijnlijk met het herstel voor de dagen erna al in het achterhoofd.

Sweeck maakt zichzelf met deze overwinning één van de favorieten voor het wereldkampioenschap volgende week in Fayetteville. Pidcock leek de sterkste van de dag, de valpartij deed hem echter de das om.

