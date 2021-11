Ballon d'Or Féminin | Martens ziet teamgenoot Putellas prestigieuze prijs winnen

Voor de 27-jarige Putellas betekende het winnen van de Gouden Bal een dubbelslag, nadat ze tijdens de zomer ook al was uitgeroepen tot Europees voetbalster van het jaar. Ook toen was Martens lange tijd in de race, maar moest ze net haar meerdere erkennen.

Zowel Martens als Putellas kan terugkijken op een zeer succesvol seizoen met FC Barcelona. De ploeg was vrijwel onaantastbaar en won de ene na de andere prijs. Uiteraard het kampioenschap, maar ook de Champions League en om het helemaal af te maken ook nog de nationale beker, de Copa de la Reina.

De rol van middenveldster Putellas was nog net iets doorslaggevender dan die van vleugelflitser Martens, waardoor het ergens best logisch was dat de Spaanse wel in de prijzen viel en de Nederlandse niet. Miedema kwam met een vierde plek nog het dichtst in de buurt van het podium.

In voetsporen Hegerberg en Rapinoe

Martens werd in 2017 weliswaar door de FIFA uitgeroepen tot ’s werelds beste voetbalster, maar pas een jaar later werd de Ballon d'Or Féminin voor het eerst uitgereikt. Ada Hegerberg was in 2018 de eerste winnares, kersvers wereldkampioene Megan Rapinoe een jaar later de tweede. Putellas is de derde speelster in het bezit van deze prijs.

Putellas en Miedema en Martens komen elkaar komende zomer wellicht tegen op het EK. Nederland verdedigt dan de troon die het in de zomer van 2017 veroverde.

