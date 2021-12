Bundesliga

Kimmich geeft aan dat hij een aantal lastige weken achter de rug heeft. Zijn ziekte was in eerste instantie mild, maar hij verloor reuk en smaak en het virus nestelde zich in zijn longen. Daardoor kan de middenvelder niet intensief trainen, uit gevaar dat het overslaat naar het hart.

De Duitser had lange tijd grote twijfels over het coronavaccin en dacht zichzelf te kunnen beschermen door zich aan de gezondheidsmaatregelen te houden en regelmatig te testen. De vierde golf, die ook in Duitsland rondgaat, veranderde de zaak echter.

De 26-jarige besefte dat hij de situatie niet langer zelf in de hand had, zeker toen een aantal van zijn teamgenoten positief testte. De international besloot toch een afspraak te maken om zich te laten prikken, maar voor dat het zover was, had hij het virus al te pakken. Kimmich gaf aan zich absoluut van plan te zijn zich te laten vaccineren als dit wordt aangeraden.

Kritiek op afwachtende houding

De belangrijke Bayern-pion kreeg veel kritiek vanuit de media vanwege zijn afwachtende houding tegenover het vaccin. Dat is de voetballer niet in de koude kleren gaan zitten. Hij vindt dat de media te ver zijn gegaan.

Hij geeft aan zich bewust te zijn van zijn voorbeeldfunctie, maar tegelijkertijd worstelde hij hiermee. “Ik ben ook maar gewoon een jongen die zich zorgen maakt”, aldus de Duitser. Kimmich ziet dat politici fouten maken in hoe er wordt gereageerd op de verschillende fases van de pandemie, maar is van mening dat hem minder ruimte wordt gegund. “Ik snap niet dat iemand als ik geen fouten mag maken en dat iedereen direct met zijn vinger gaat wijzen en me veroordeelt.”

Kimmich kon ermee leven dat er kritiek was op zijn besluiteloosheid, maar hij is niet te spreken over hoe dit invloed heeft gehad op zijn persoonlijke leven. Zo werden zijn familieleden in het dorp waar hij vandaan kwam lastiggevallen met camera’s en verscheen de pers zelfs op de begrafenis van zijn opa. Kimmich vraagt zich af waar de grens ligt.

Tijdens de quarantaine hield Bayern München het salaris van de ongevaccineerde Kimmich in. De voetballer heeft hier begrip voor en stelt dat de club hier alle recht toe heeft. Wat betreft de kritiek, kan hij ook begrip opbrengen voor constructieve geluiden en zijn er binnen de club gesprekken gevoerd over zijn situatie. Wel vindt hij dat bepaalde kritiek onder de gordel was en is hij van mening dat mensen de situatie gebruikten om zichzelf te profileren over zijn rug.

Kimmich vindt niet dat het zijn taak is om mensen ervan te overtuigen het vaccin te nemen: “Dat is niet de goede manier om mensen onder druk te zetten. Het is de moeite waard om naar mensen te luisteren. Het is een keuze is die iedereen zelf moet maken.”

Geen anti-vaxxer

Dat hij een anti-vaxxer zou zijn, ontkent hij stellig. Zo is zijn campagne ‘We Kick Corona’ erop gericht om vaccins aan landen in de derde wereld te leveren in samenwerking met UNICEF. Bovendien distantieert hij zich van de complottheorieën rondom het virus.

Terugblikkend ziet Kimmich in dat het beter was geweest zich wel op tijd te laten vaccineren. Volgens Kimmich had dit veel voordelen opgeleverd, waaronder het waarschijnlijk voorkomen van een besmetting.

De twijfels en zorgen, betekenden echter een lange periode van besluiteloosheid: “Als ik terugkijk, had ik liever eerder de beslissing genomen om het vaccin te nemen, maar dat was toen voor mij niet mogelijk.”

