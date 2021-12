“Ik ben blij dat ik uit quarantaine kan”, geeft Kimmich aan op de officiële website van Bayern München. “Ik voel me goed, maar ben niet in staat om volledig te trainen vanwege een lichte aandoening aan mijn longen.”

“Ik volg aangepaste trainingen zodat ik eerst volledig kan herstellen. Ik kan niet wachten om in januari mijn rentree te maken voor de club.”

Zorgen over het vaccin

De Duitse international komt er eerlijk voor uit dat hij zich niet heeft laten vaccineren, omdat hij zich zorgen maakt over het vaccin voor de lange termijn. Ik ben geen corona-ontkenner of een anti-vaxxer. Ik zeg ook niet dat ik mij nooit ga laten vaccineren, gaf hij in oktober aan bij Sky Sports

“Ik ben er alleen nog niet uit. Het zou best kunnen dat ik dit in de toekomst alsnog laat doen. Ik vind dat iedereen deze beslissing voor zichzelf moet nemen en dat die keuze gerespecteerd moet worden.”

De beslissing om zich niet te laten vaccineren, kwam Kimmich duur te staan. Hij moest al twee keer uit voorzorg in quarantaine nadat hij contact had gehad met een besmet persoon. Vervolgens testte hij op 24 november ook zelf positief. Sindsdien kwam hij niet voor Bayern München in actie.

Politiek

De keuze van Kimmich om zich niet te laten vaccineren, heeft veel losgemaakt in Duitsland dat een vaccinatiegraad heeft onder de 70 procent. Zelfs de politiek laat zich over hem uit. “Denk er nog eens over na en laat je vaccineren”, riep de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer vorige maand publiekelijk op. “Het is heel belangrijk dat een rolmodel zoals jij het goede voorbeeld heeft. Als jij je laat vaccineren, zullen anderen volgen.”

Ook Bayern München-trainer Julian Nagelsmann liet in internationale media weten niet blij te zijn met de keuze van Kimmich, al veroordeelt hij de keuze niet. “Niet-gevaccineerde spelers duperen hun ploeggenoten en club als ze weer in quarantaine moeten. Voetballers die niet zijn ingeënt, lopen meer risico dat ze wedstrijden en trainingen missen. Maar ik veroordeel ze niet. Het zijn geen slechte mensen voor mij. Ik behandel ze heel normaal.”

