Eliteserien | Geniet mee van bizarre, knotsgekke wedstrijd om laatste plekje in Noorse eredivisie

Het valt bijna niet op te sommen wat er in de verlenging allemaal is gebeurd. Tussen de 112e en 120ste minuut vielen er vijf doelpunten, terwijl eerder al een keertje was gescoord en er een rode kaart was uitgedeeld.

Het honderdjarige Jerv – het Noorse woord voor de veelvraat – kwam in deze mythische mistwedstrijd tegen tien man met 1-3 en 3-4 voor, maar dankzij de scrimmage der scrimmages waren er na de verlenging zelfs penalty’s nodig om tot een winnaar te komen.

Penaltyreeks

Brann wist zich keer op keer terug in de wedstrijd te vechten en tijdens de penaltyreeks had het kwartje zomaar goed kunnen vallen, maar na weer een misser kon ook de keeper degradatie naar de Noorse Keuken Kampioen Divisie niet meer voorkomen.

Bij Jerv was de vreugde uiteraard immens. Het wordt de eerste keer dat Jerv uitkomt op het hoogste niveau.

