Het incident vond plaats tijdens de ochtendtraining van FC Utrecht. Daarna zouden de gemoederen in de kleedkamer nog verder zijn opgelopen, waarop Zuidam besloot Fraser op staande voet te ontslaan. Zowel de club als Fraser zelf hebben nog niet gereageerd op het voorval.

Fraser was bezig aan zijn eerste seizoen bij de Domstedelingen. Voor de uitdaging in Utrecht gaf hij eerder dit jaar zijn WK-droom op. De 56-jarige oefenmeester was vorig seizoen namelijk nog actief als assistent-trainer van Louis van Gaal bij Oranje. Die functie combineerde hij met het hoofdtrainerschap bij Sparta Rotterdam.

Ad

FC Utrecht begon dit seizoen stroef, maar eindigde onder Fraser met een uitstekende reeks van vier overwinningen en steeg daardoor naar de zevende plaats in de Eredivisie. Toch lag de coach al een tijdje onder vuur vanwege de verdedigende speelstijl.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Modric gunt Messi wereldtitel na verloren halve finale - "De beste ooit" EEN UUR GELEDEN

Menselijke kant

Eerder gaf Fraser nog aan het trainingskamp in Spanje te willen gebruiken om de band met de spelersgroep te verbeteren. "De sfeer is altijd wel goed geweest, maar je hebt resultaten nodig om ervan te genieten. Dat we met FC Utrecht een moeizame start hadden, heeft invloed gehad op mijn relatie met de spelers", gaf hij toen aan bij het AD

"De focus lag vooral op de kwaliteit van ons spel, maar in Spanje - en daarna - ga ik ook werken aan het menselijke contact met mijn spelers. Dat is belangrijk, want een goed persoonlijk contact heeft absoluut invloed op de prestaties. Dus de spelers kunnen iets meer empathie van mij verwachten."

Amin Younes (links) in actie tegen Excelsior. Foto: Getty Images

Waar volg je het sportnieuws?

Al het sportnieuws van voetbal tot wielrennen en van snooker tot biatlon volg je natuurlijk gewoon hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Duizenden Argentijnen juichen voor Messi, Kroaten balen van goedkope strafschop 3 UUR GELEDEN