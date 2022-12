Marokko plaatste zich afgelopen zaterdag als eerste Afrikaanse land ooit voor de halve finales op het WK voetbal dankzij een knappe 1-0-overwinning op Portugal. Youssef En-Nesyri was de grote man bij de Marokkanen met zijn winnende kopgoal.

Het hele toernooi krijgen 'de Leeuwen van de Atlas' al bovengemiddeld veel steun vanaf de tribunes, maar tijdens de halve finale tegen Frankrijk wordt daar aanstaande woensdag nog een schepje bovenop gedaan. De Marokkaanse luchtvaartmaatschappij heeft dertig extra vluchten gepland.

Dat betekent dat duizenden extra supporters de komende dagen afreizen naar Doha. Of alle Marokkaanse fans ook daadwerkelijk een kaartje hebben weten te bemachtigen voor de halve finale is nog niet bekend.

Rentree Mazraoui?

De wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk begint woensdag om 20:00 uur Nederlandse tijd. In het Marokkaanse elftal spelen met Hakim Ziyech, Sofyan Amrabat, Zakaria Aboukhlal en Noussair Mazraoui vier Marokkaanse Nederlanders die we nog kennen van hun periodes in de Eredivisie.

Laatsgenoemde moest de afgelopen wedstrijd tegen Portugal aan zich voorbij laten gaan wegens een blessure, maar bondscoach Hoalid Regragui heeft goede hoop dat de oud-verdediger van Ajax gewoon kan spelen tegen Frankrijk.

