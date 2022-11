Dani Alves werkt tegenwoordig zijn wedstrijden af bij het Mexiaanse UNAM Pumas. Daarvoor kende de Braziliaan een indrukwekkende loopbaan bij onder andere Sevilla FC, FC Barcelona, Juventus en PSG.

Alves is tevens de speler met de grootste prijzenkast ooit. De back won alles wat er te winnen valt, maar één prijs ontbreekt nog: de gouden wereldbeker. Met 43 prijzen is Alves de meest succesvolle voetballer aller tijden, Lionel Messi volgt met 41 trofeeën.

In een tijdsbestek van zo'n veertien jaar won Alves onder meer drie keer de Champions League, veroverde hij zes keer de Spaanse titel en pakte hij twee keer de Copa América met zijn land Brazilië.

Dani Alves viert zijn olympische gouden medaille samen met Richarlison tijdens de Spelen in Tokio. Foto: Getty Images

Prijzenkast Dani Alves

WK voor clubteams: 3x (2009, 2011, 2015)

Champions League: 3x (2009, 2011, 2015)

Copa América: 2x (2007, 2019)

La Liga: 6x (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016)

Ligue 1: 2x (2018, 2019)

Serie A: 1x (2017)

Uefa Cup: 2x (2006, 2007)

Uefa Supercup: 4x (2007, 2010, 2012, 2016)

Spaanse Beker: 5x (2007, 2009, 2012, 2015, 2016)

Italiaanse Beker: 1x (2017)

Franse Beker: 1x (2018)

Spaanse Supercup: 5x (2008, 2010, 2011, 2012, 2014)

Franse League Cup: 1x (2018)

Confederations Cup: 2x (2009, 2013)

Franse Supercup: 2x (2018, 2019)

Olympisch goud: 1x (2021)

WK U20: 1x (2003)

Speler van het toernooi Copa América: 1x (2019)

Vervelende knieblessure

De oproep van Dani Alves valt op z'n minst opmerkelijk te noemen en niet alleen vanwege zijn leeftijd. De verdediger ligt namelijk al een maand uit de roulatie met een vervelende knieblessure. Zijn laatste wedstrijd dateert alweer van 24 september.

Fabio Mahseredjian, de teamarts van Brazilië, verwacht zijn speler echter gewoon fit te zien in Qatar. "We volgen zijn herstel op de voet en we denken dat hij fit genoeg is om te spelen."

Indrukwekkende tactische aspecten

Bondscoach Tite legt verder nog uit waarom Alves aan de selectie is toegevoegd. "Hij voegt technische en tactische aspecten toe aan het team die indrukwekkend zijn."

"Natuurlijk kan hij niet meer de afstanden van weleer overbruggen, maar hij heeft andere kwaliteiten die ons kunnen helpen. Niet alleen technisch dus, maar ook mentaal."

Dani Alves kan feestvieren met zijn landgenoot Neymar na het binnenhalen van de Ligue 1. Foto: Getty Images

Volledige selectie Brazilië

Keepers: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Verdedigers: Dani Alves (UNAM Pumas), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thiago Silva (Chelsea), Eder Militão (Real Madrid), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Sevilla) en Bremer (Juventus)

Middenvelders: Casemiro (Manchester United), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bruno Guimarães (Newcastle United), Lucas Paquetá (West Ham United) en Everton Ribeiro (Flamengo)

Aanvallers: Neymar (Paris Saint-Germain), Vinicius Jr. (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Raphinha (Barcelona), Antony (Manchester United), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), Pedro (Flamengo) en Rodrygo (Real Madrid)

