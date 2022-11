Voor de Braziliaan Antony werden de airco’s iets teveel. De voetballer van Manchester United had na de wedstrijd tegen Servië gezondheidsklachten. Samen met Neymar en Danilo volgde hij een aangepaste, lichte training.

Na de gewonnen wedstrijd tegen Zwitserland liet de man van 100 miljoen weten dat het niet lang duurde voordat hij beter was. Voor de camera van ESPN had hij ook een verklaring voor zijn zere keel.

“Het was wel vervelend. Ik voelde me een aantal dagen niet goed. Ik ben nog steeds aan het herstellen en ik ben nog steeds geen 100%. Ik had last van mijn keel. Het was de airconditioning.”

“Niet alleen ik, maar ook andere spelers hadden last van hun keel en moesten hoesten. Het is gek dat ik ziek ben geworden, want ik word nooit ziek.”

