Gregg Berhalter is allesbehalve onbekend met ons kikkerlandje. De oefenmeester speelde tijdens zijn loopbaan onder andere voor FC Zwolle, Sparta Rotterdam en SC Cambuur en kent Nederland dus erg goed. Hij is dan ook bekend met de snelle kritiek van de Nederlandse voetbalsupporters.

"Ik speelde eens met Sparta een uitwedstrijd bij Ajax en ik kan me nog herinneren dat de spelers van Ajax bij een 1-0-voorsprong werden uitgefloten, omdat ze na een helft spelen nog maar een keer hadden gescoord. Ik lach, omdat er altijd kritiek is in Nederland. Er zijn zeventien miljoen bondscoaches bij jullie zeggen ze toch altijd?"

Berhalter verwacht een hele lastige wedstrijd tegen het Nederlands elftal van Louis van Gaal. "Hun coach is sterk genoeg om te weten dat het doel is om de wedstrijd te winnen. En dat doet hij ook, want ze hebben nog niet verloren op dit WK. Ik weet zeker dat hij er alles aan doet om met zijn team de finale te halen."

Christian Pulisic moest tegen Iran nog geblesseerd het veld verlaten. Foto: SID

Pulisic fit?

Volgens Berhalter hoeven de Oranje-fans zich dan ook niet zo druk te maken. "Overal waar Van Gaal komt, zorgt hij voor overwinningen. In 2014 was hij ook al heel succesvol op een wereldkampioenschap. Als ik het Nederlandse publiek was zou ik me geen zorgen maken en gewoon kijken wat er gaat gebeuren."

Het is nog maar de vraag of de Verenigde Staten zaterdag op volle oorlogssterkte kan beginnen aan zijn achtste finale. Onder anderen sterspeler Christian Pulisic kampt me fysieke klachten, nadat hij - een seconde voor zijn doelpunt - in botsing kwam met de Iraanse doelman Alireza Beiranvand.

"We gaan zo op het veld bekijken hoe het met hem gaat", zegt Berhalter over de status van zijn vedette. "Ik denk dat het de goede kant op gaat, dus ik heb goede hoop en verwacht dat hij er gewoon bij is zaterdag." Zaterdagmiddag om 16:00 uur trappen Nederland en de Verenigde Staten af, een kleine twee uur later weten we wie zich mag melden voor de kwartfinales.

