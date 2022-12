87e minuut. Stad 2-1 voor Argentinië en het Zuid-Amerikaanse land staat onder druk. Nathan Aké heeft de bal, maar raakt die kwijt na een forse tackle van de Argentijn Leandro Paredes. Nadat de scheidsrechter fluit, schiet hij de bal keihard de Nederlandse dug-out in. Spelers, zowel op als naast het veld, omsingelen de Argentijn. De Nederlandse en Argentijnse spelers vliegen elkaar in de haren.

Het voorval is een voorbeeld van hoe hoog de frustraties opliepen in de wedstrijd tussen Argentinië en Nederland en hoe de Spaanse scheidsrechter Lahoz de wedstrijd niet in handen had.

Argentijnen boos

Aan Argentijnse kant klonk de kritiek het hardst, al was dat niet van Lionel Messi. Toch was zijn mening wel uit zijn antwoord te destilleren. “Ik mag er niet teveel over zeggen, want anders krijg ik weer straf van de FIFA”. Waarin hij wijst op de regel dat kritiek op de scheidsrechter bestraft kan worden met kaarten of geldboetes.

“Voor de wedstrijd waren wel al bang. Want we kennen hem. FIFA moet toch inzien dat je een scheidsrechter als hem hier toch niet neer kan zetten. Dit is zo’n belangrijke wedstrijd. Hij was er duidelijk niet klaar voor”, zei Messi na de wedstrijd. De Argentijnse keeper Martinez vatte het als volgt samen: “Hij is de slechtste scheidsrechter van het WK”.

Kritiek bij Oranje

Aan de zijde van Oranje klonk ook kritiek. “Hij was echt schandalig”, zei Frenkie de Jong. “Hij was niet meer voor rede vatbaar. Ik denk dat hij echt de weg kwijt was. Het is niet zijn schuld, maar het heeft wel een grote invloed op de wedstrijd.” Zei de Jong tegen Voetbal International

Jurriën Timber, die lang speelde met een gele kaart op zak liet weten dat hij bang was om een tweede te pakken. “Hij maakte wel angstig dat hij opeens een tweede gele kaart zou trekken. Bij hem weet je het nooit.”

