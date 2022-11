Denemarken wist wat het te doen stond tegen Australië, winnen en een ticket voor de achtste finales was een feit. De Denen begonnen dan ook voortvarend aan het duel en kregen in de 11e minuut de eerste grote kans als Mathias Jensen hard de vuisten van doelman Matthew Ryan raakte.

Even later was ook linksback Joakim Mæhle dichtbij een goal, zijn voorzet werd ternauwernood weggewerkt door Ryan. Na de eerste 25 minuten ging de Deense storm echter flink liggen. De Socceroos kregen meer grip op de wedstrijd en waren zelfs een aantal keer gevaarlijk aan het einde van de tweede helft.

Beide ploegen kwamen echter niet tot scoren in het eerste bedrijf en gingen met de brilstand op het bord rusten in het Al Janoub Stadion. Met deze eindstand wisten de Denen dat niet zij, maar Australie naar de volgende ronde gingen.

Mathew Leckie

Na de rust wist Denemarken de aanvalsdrang van het eerste kwartier niet terug te vinden. Een schietkans voor Andreas Skov Olsen was het meest noemenswaardige wapenfeit in deze fase van de wedstrijd.

Na exact een uur spelen voltrok zich het noodlot. Mathew Leckie kreeg alle ruimte van de Denen om op te stomen en schoot de bal hard door de benen van Atalanta-verdediger Mæhle in de verre hoek.

Een onmogelijke missie volgde voor de Denen en dat was terug te zien in het spel. De hoop verdween uit de gezichten van de spelers en verder dan een schotje van Skov Olsen kwamen ze niet meer.

Nachtfeest Down Under

Na zes bloedstollende extra minuten floot de Algerijnse scheidsrechter Mustapha Ghorbal af en gaan de Socceroos voor het eerst sinds 2006 door naar de tweede ronde op een wereldkampioenschap. Destijds was de latere wereldkampioen Italië ook direct het eindstation in die achtste finale.

De overwinning leidde tot een enorm volksfeest in Australie, waar het inmiddels ruim half vier 's nachts was. Dat weerhield de fans er niet van om de wedstrijd massaal te volgen.

Frankrijk verliest met B-team

Tegelijkertijd met Australië-Denemarken werd in Al Rayyan het duel tussen Tunesië en Frankrijk afgewerkt. Aangezien de Fransen zich al geplaatst hadden, besloot bondscoach Didier Deschamps om enkele sterspelers rust te geven. Onder anderen Kylian Mbappe, Olivier Giroud en Hugo Lloris namen plaats op de bank.

Tunesië had echter nog een kans om door te gaan en dat was ook terug te zien in de wedstrijd. De Afrikanen waren feller en kregen enkele kansjes via Wahbi Khazri en Aissa Laïdouni. Na een klein uur spelen kwam Tunesië zelfs op voorsprong als diezelfde Khazri zich langs een aantal verdedigers rommelde en reservedoelman Steve Mandanda verschalkte.

Kort voor tijd dachten de Fransen alsnog een punt te redden als de ingevallen Antoine Griezmann de gelijkmaker tegen de touwen volleerde, maar de VAR keurde het doelpunt af wegens buitenspel. Tunesië wint dus knap, maar dat is door de overwinning van Australië net niet genoeg om door te gaan naar de achtste finales.

Wahbi Khazri viert zijn goal tegen Frankrijk met zijn teamgenoten. Foto: Getty Images

Stand Groep D

1. Frankrijk - 6 punten (+3)

2. Australië - 6 punten (-1)

3. Tunesie - 4 punten (+0)

4. Denemarken - 1 punt (-2)

