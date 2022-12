Brazilië liet er geen gras over groeien op deze maandagavond in Doha en kwam al na zeven minuten spelen op voorsprong tegen een overrompeld Zuid-Korea. Vinícius Júnior kreeg de bal voorbij de tweede paal en schoot de Brazilianen al heel vroeg op rozen.

Nog geen vier minuten later was de spanning eigenlijk al helemaal verdwenen als de Franse scheidsrechter Clément Turpin de bal op de stip legde na een overtreding op Richarlison. Neymar - die voor het eerst sinds de eerste groepswedstrijd weer fit genoeg was om te spelen - ging achter de bal staan en schoot heel koeltjes de 2-0 tegen de touwen.

Na een klein half uur spelen werd het zelfs ook direct 3-0 nadat Tottenham Hotspur-aanvaller Richarlison een prachtige, Braziliaanse aanval beheerst afrondde. Zuid-Korea kreeg maar geen vat op een uitstekend spelend Brazilie dat in de 37e minuut zelfs op een 4-0-voorsprong kwam via Lucas Paquetá.

Richarlison staat al op drie treffers tijdens dit WK voetbal in Qatar. Foto: Getty Images

Derde keeper valt in

Na de rust vond Brazilie het wel genoeg geweest. Het tempo ging flink omlaag en ook op halve kracht kwamen ze eigenlijk niet in de problemen tegen een Zuid-Korea dat teveel leunde op de individuele kwaliteit van sterspeler Son Heung-min. In de 76e minuut werd echter toch de Zuid-Koreaanse eer gered.

Paik Seung-ho haalde van grote afstand uit en schoot de bal prachtig langs Liverpool-doelman Alisson Becker. Diezelfde Alisson werd even later zelfs opvallend gewisseld voor derde doelman Weverton. Het was een mooi gebaar van de Braziliaanse bondscoach Tite die zoveel mogelijk spelers minuten wil laten maken op dit toernooi.

Brazilië zet met de 4-1-overwinning opnieuw een stap richting de wereldtitel en treft in de kwartfinales Kroatie op zijn weg. Zij wonnen eerder vandaag op strafschoppen van Japan. De winnaar van die kwartfinale kan wel eens tegen het Nederlands elftal komen, maar dan moeten zij wel nog even winnen van Argentinië.

