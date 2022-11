De meeste voetballers houden zich nog altijd redelijk op de vlakte over het WK, maar Fernandes heeft zijn mening duidelijk gevormd en laat deze horen: "Natuurlijk is het een raar WK. Het is niet bepaald de periode dat we een WK willen spelen."

"Ik denk dat het voor de spelers en de fans niet het goede moment is. Kinderen zitten op school en mensen moeten werken. Hierdoor zijn de tijdstippen niet ideaal voor mensen die de wedstrijden willen kijken", aldus de Portugees.

Ad

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Duitse sterkhouder Rüdiger doneert WK-bonussen aan kinderen in Sierra Leone 2 UUR GELEDEN

Spelers absoluut niet blij

Daarnaast is Fernandes erg ontstemd over hoe het WK tot stand gekomen is in Qatar: "We weten onder welke omstandigheden dit WK georganiseerd wordt. Wat er de afgelopen maanden gebeurd is met betrekking tot de mensen die overleden zijn bij het bouwen van de stadions, daar zijn we absoluut niet blij mee."

"We willen dat voetbal voor iedereen is en iedereen moet onderdeel zijn van het wereldkampioenschap, omdat een wereldkampioenschap de hele wereld betreft. Het is voor wie dan ook. Maar een WK is ook meer dan voetbal. Het is een feest voor de fans en iets dat leuk moet zijn om naar te kijken. Een WK zou beter georganiseerd moeten worden dan nu het geval is", aldus Fernandes.

De sterspeler van Manchester United kreeg bijval van zijn Deense ploeggenoot Christian Eriksen: "Ik ben het helemaal eens met Bruno. Er is veel gezegd en geschreven over dit WK en ik denk dat we het allemaal eens zijn dat het niet op de juiste manier gegaan is. We zijn voetballers en de politieke beslissingen worden boven onze hoofden genomen. Wij zeggen natuurlijk wat we er van vinden om de focus erop te krijgen, maar de verandering moet van elders komen."

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK voetbal in Qatar volg je hier bij Eurosport.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Spurs-aanvaller Richarlison met 'idool' Neymar naar WK in Qatar - "Hij gaf nooit op" 3 UUR GELEDEN