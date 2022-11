Over de eerste goal van Portugal op het WK tegen Uruguay was veel onduidelijk. Duidelijk was dat de bal in het net verdween, maar of de bal nog werd aangeraakt door Cristiano Ronaldo was onduidelijk. De voorzet van Bruno Fernandes richting het doel leek lichtelijk geschampt te worden door Ronaldo, waarna de bal in het doel achter keeper Sergio Rochet eindigde.

Toch kwam het doelpunt niet op de naam van Ronaldo te staan. Na kort de beelden te hebben bestudeerd werd bepaald dat het doelpunt van Fernandes was. Direct na de wedstrijd circuleerden close-up beelden waarin de bal in ieder geval het haar raakte van de Portugese aanvoerder.

Ad

Voor Ronaldo is het belangrijk dat hij nog meer goals scoort dit WK. In totaal scoorde hij acht goals op het WK. Bij ieder doelpunt dat hij meer scoort, eindigt hij hoger op de lijstjes van meest succesvolle voetballers. Met acht doelpunten heeft hij een doelpunt minder gescoord dan zijn legendarische landgenoot Eusebio. De meest succesvolle Portugees op een WK.

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Oranje met Memphis in de basis op jacht naar ticket achtste finales EEN UUR GELEDEN

Fernandes zegt over de goal: “het doet er natuurlijk niet echt toe wie er precies scoorde, maar ik had het gevoel dat Cristiano de bal raakte. Ik gaf de bal voor aan hem.

Stand Groep H

Door hun zege op Uruguay is Portugal zeker van groepswinst en een plek in de volgende ronde. Daar komen ze Servië of Zwitserland tegen.

1. Portugal - 6 punten (+3)

2. Ghana - 3 punten (+0)

3. Zuid-Korea - 1 punt (-1)

4. Uruguay - 1 punt (-2)

Waar volg je het WK-nieuws?

Al het nieuws rondom het Nederlands elftal en het WK in Qatar volg je live bij Eurosport

FIFA Wereldkampioenschap Qatar 2022 | Verwachte opstelling Oranje - De Roon en Memphis veroveren basisplek 3 UUR GELEDEN